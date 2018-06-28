В Салехарде мужчина после убийства трехмесячного ребенка пошел за водкой

Инцидент произошел ночью, когда мужчина был в нетрезвом виде. Он агрессивно отреагировал на замечание супруги, после чего женщина решила выйти из квартиры и немного подождать, пока утихнет гнев злоумышленника. Однако он решил выместить свою злость на детях, после чего избил ремнем мальчика в возрасте 4 лет и раздавил руками голову малышке.Когда человек вышел в магазин за новой бутылкой, вернувшаяся назад супруга заметила тело девочки дочери и сына, имеющего многочисленные раны на теле. Следователи выяснили, что преступник нарушал закон и вел разгульную жизнь, а также злоупотреблял спиртными напитками.