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В Салехарде мужчина после убийства трехмесячного ребенка пошел за водкой

В Салехарде мужчина после убийства трехмесячного ребенка пошел за водкой. Сотрудники органов арестовали преступника, который будет отвечать за свои действия перед судом.

Инцидент произошел ночью, когда мужчина был в нетрезвом виде. Он агрессивно отреагировал на замечание супруги, после чего женщина решила выйти из квартиры и немного подождать, пока утихнет гнев злоумышленника. Однако он решил выместить свою злость на детях, после чего избил ремнем мальчика в возрасте 4 лет и раздавил руками голову малышке.

В Салехарде мужчина после убийства трехмесячного ребенка пошел за водкой


Когда человек вышел в магазин за новой бутылкой, вернувшаяся назад супруга заметила тело девочки дочери и сына, имеющего многочисленные раны на теле. Следователи выяснили, что преступник нарушал закон и вел разгульную жизнь, а также злоупотреблял спиртными напитками.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:35
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