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Российский миллиардер Игорь Ашурбейли стал лидером космической нации Асгардия

Космическая нация Асгардия обрела первого лидера в лице российского ученого и миллиардера Игоря Ашурбейли. По словам лидера молодой нации, государство имеет собственный флаг, конституцию, гимн и в скором времени у нее появится собственная криптовалюта.

Российский миллиардер Игорь Ашурбейли стал лидером космической нации Асгардия


Интересно, что при отсутствии собственной территории в Асгардии числится около 200 тысяч жителей. Люди смогли присоединиться к этому амбициозному проекту с помощью сети Интернет. В целом, разработчики проекта планируют в будущем постройку жилищных комплексов на околоземной орбите и даже на Луне.

Ашурбейли утверждает, что Асгардия будет самостоятельным государством и ей не придется зависеть от земных стран и их систем с ресурсами. Для представителей новой нации хотят создать специальные портативные девайсы, в которых будут заложены паспортные данные, кредитные карты и средства связи.

Ашурбейли хочет добиться того, чтобы каждый человек имел право на полет в космос, а государство Асгардия стало суверенным образованием, которое было бы признано земными странами. Он утверждает, что на смену устаревшей политике должна прийти новая.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:35
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