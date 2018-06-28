Российский миллиардер Игорь Ашурбейли стал лидером космической нации Асгардия

Интересно, что при отсутствии собственной территории в Асгардии числится около 200 тысяч жителей. Люди смогли присоединиться к этому амбициозному проекту с помощью сети Интернет. В целом, разработчики проекта планируют в будущем постройку жилищных комплексов на околоземной орбите и даже на Луне.Ашурбейли утверждает, что Асгардия будет самостоятельным государством и ей не придется зависеть от земных стран и их систем с ресурсами. Для представителей новой нации хотят создать специальные портативные девайсы, в которых будут заложены паспортные данные, кредитные карты и средства связи.Ашурбейли хочет добиться того, чтобы каждый человек имел право на полет в космос, а государство Асгардия стало суверенным образованием, которое было бы признано земными странами. Он утверждает, что на смену устаревшей политике должна прийти новая.