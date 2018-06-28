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Фанаты подозревают, что Тата и Валерий Блюменкранц расстались

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранц не всегда ходили в любимчиках у публики, поскольку постоянно ругались, устраивали жуткие драки, а после по-глупому мирились. Однако после появления Беатрисы все изменилось.

Малышка буквально изменила своих родителей до неузнаваемости, что не могло не радовать их поклонников. Они с интересом наблюдали за тем, как весело и мирно протекает семейная жизнь супругов, пока не заметили, что в их микроблогах перестали появляться совместные снимки.

Фанаты подозревают, что Тата и Валерий Блюменкранц расстались

Валера вообще перестал выкладывать свежие снимки и тем более писать о жене, лишь изредка показывая им подросшую Бетти, и то в рекламных целях. Что касается аккаунта Таты, то он пестрит яркими и новыми фотографиями, но на них она либо одна, либо с дочкой.

Фанаты не любят, когда на страницах их любимых героев долгое время отсутствуют совместные с фото с их вторыми половинками, а потому начинают волноваться. А когда они волнуются, то всегда задают вопросы, поэтому Тату буквально засыпали ими в надежде, что она расскажет об отношениях с Валерой.

Фанаты подозревают, что Тата и Валерий Блюменкранц расстались

«Тата у вас все в порядке с Валерой?», «Тата, давно не видела вас вместе. Что случилось?», «Тата, а вы не с Валерой?», «Тата привет. А что с Валерой? Где он. Вы везде без него?», «Татуль, с Валерой все хорошо?», - интересовались они.

Однако Блюменкранцы на прямые вопросы не отвечают, что очень пугает поклонников. По их мнению, супруги либо сильно поссорились, либо вообще расстались, а если так, то еще одному ребенку, рожденному в периметре, придется расти в неполной семье.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:01
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