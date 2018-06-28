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Экс-супруга хоккеиста Александра Радулова беременна от женатого мужчины

Дарья Дмитриева около года встречается с женатым мужчиной, от которого она сейчас беременна. Однако её новый избранник не спешит разводиться.

Экс-супруга хоккеиста Александра Радулова беременна от женатого мужчины


Свадьба Александра Радулова и Дарьи Дмитриевой отмечалась очень пышно. Через несколько месяцев у супругов родился ребёнок. Однако спустя полтора года их брак распался. Это для многих их друзей было внезапным. По условиям брачного контракта всё имущество осталось у хоккеиста. Поговаривали, что причина их развода - это постоянные измены Радулова. Теперь известно, что гимнастка уже на протяжении года встречается с тридцатилетним женатым сотрудником спецслужб. Мужчина занимается самбо и является игроком футбольного клуба «Якорь».

Экс-супруга хоккеиста Александра Радулова беременна от женатого мужчины


Дарья уверена, ее возлюбленный с женой не живёт, при этом она надеется, что в скором времени они оформят свои отношения. Возможно, что беременность гимнастки – это попытка подтолкнуть мужчину на решительные действия.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:01
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