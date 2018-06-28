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Опиаты призваны помочь при борьбе с нарколепсией

Командой ученых Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, на основании более ранних исследований нарколепсии определено, что больные недугом недополучают 90 процентов нейропептида орексина. С целью контроля ситуации настоящего времени, специалистами проведен анализ героиновой зависимости мозга пяти больных этим недугом пациентов, и выяснено, что их нейроны вырабатывают больше орексина в среднем на 54 процента, в отличие от нейронов человека, не имеющего соответствующей зависимости. Результаты работы можно найти на страницах журнала Science Translational Medicine.

Для подтверждения данных, учеными проведены эксперименты на мышах. В результате были выведены генетически модифицированные грызуны, больные нарколепсией. У подопытных были явно выраженные признаки дефицита орексина. Морфин им вводили на протяжении 14 дней, в результате отмечалось повышение уровня орексина до нормального состояния. Подобный эффект проявился у мышей, которым ограничили искусственно дозу нейропептида. При этом наблюдалось уменьшение морфином уровня катаплексии, или неспособности к совершению произвольных движений. У диких мышей, так же наблюдалось повышенное содержание орексина, до этого им вводили морфин на протяжении двух недель. В ходе первой недели повышение доли вещества не наблюдалось.
Опиаты призваны помочь при борьбе с нарколепсией


Как рассказали исследователи, в лечении нарколепсии агонисты опиатов могут играть важную роль, только при этом у здоровых людей поддерживается зависимость.

Отмечается, что в России употребление и оборот опиатов запрещены на уровне закона. Ими наносится непоправимый вред для здоровья. Необходимо указать, что все пять человек, которые указаны в статье, скончались до выхода ее публикации.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:34
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