Опиаты призваны помочь при борьбе с нарколепсией

Для подтверждения данных, учеными проведены эксперименты на мышах. В результате были выведены генетически модифицированные грызуны, больные нарколепсией. У подопытных были явно выраженные признаки дефицита орексина. Морфин им вводили на протяжении 14 дней, в результате отмечалось повышение уровня орексина до нормального состояния. Подобный эффект проявился у мышей, которым ограничили искусственно дозу нейропептида. При этом наблюдалось уменьшение морфином уровня катаплексии, или неспособности к совершению произвольных движений. У диких мышей, так же наблюдалось повышенное содержание орексина, до этого им вводили морфин на протяжении двух недель. В ходе первой недели повышение доли вещества не наблюдалось.Как рассказали исследователи, в лечении нарколепсии агонисты опиатов могут играть важную роль, только при этом у здоровых людей поддерживается зависимость.Отмечается, что в России употребление и оборот опиатов запрещены на уровне закона. Ими наносится непоправимый вред для здоровья. Необходимо указать, что все пять человек, которые указаны в статье, скончались до выхода ее публикации.