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Ученые выяснили, каково предназначение ацтекских башен из черепов

Мексиканские археологи рассказали, зачем ацтеки сооружали башни из человеческих черепов. По словам специалистов мексиканского Национального института Антропологии и Истории (INAH), башни из человеческих костей должны были защищать ацтеков и почитать богов.

Еще в 2015 году ученые наткнулись недалеко от Мехико на страшную находку — башню из черепов. В далеком прошлом в этом месте располагался древний город ацтеков Теночтитлан, в котором проводилась масса ритуальных жертвоприношений.

Ученые выяснили, каково предназначение ацтекских башен из черепов


В городе стоял огромный храм Темпло Майор, в нем жрец ацтеков собственными руками вырезал из груди жертв сердце. Все необходимо было делать крайне быстро, ацтеки полагали, что их боги возрадуются, если на ритуальную чашу положить еще бьющееся сердце. Когда жрец заканчивал работу специально обученный служитель культа остро отточенным клинком отсекал голову жертве.

С этих голов впоследствии снимали кожу, а в черепах проделывали отверстие. После всех процедур черепа нанизывались на брус. На один такой брус помещалась тысяча черепов. Затем из черепов строились защитные башни.

Когда конкистадоры в 1519 году увидели эти сооружения, они были шокированы жестокостью ацтеков. Через два года Теночтитлан был полностью разрушен. А мужские и женские черепа остались в том месте, где сейчас находится столица Мексики.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 20:34
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