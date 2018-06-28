Артем Сорока решил увести у Романа Гриценко его девушку

«С Ирой у нас хорошее тёплое общение. Есть вариант, что мы будем вместе, потому что подходим друг другу. А Рома и Ира очень разные. Гриценко слишком зациклен на себе, а Ира хочет чтобы любили ее. Он не сможет ей этого дать, потому что всю свою любовь он растрачивает на своё изображение в зеркале», - говорит парень.

Напомним, что первое пребывание Иры на реалити-шоу прошло очень хорошо, ведь девушке удалось прожить в периметре несколько месяцев и уйти с незапятнанной репутацией.После телестройки она познакомилась с футболистом и долгое время встречалась с ним, чем очень радовала своих поклонников. Они ждали новости о свадьбе, а в итоге узнали о расставании возлюбленных.В итоге, не успев отойти от разрыва отношений, Пинчук начала принимать ухаживания от Гриценко и даже согласилась прийти к нему на проект, хотя фанаты и предупреждали ее о том, что Рома не тот парень, к которому стоит идти.Чем очаровал Иру ухажер Ольги Бузовой, знает только она сама, но отношениях с ним ей приходится не принимать ухаживания, а наоборот проявлять знаки внимания, говорить романтические слова и всячески ухаживать за парнем, который откровенно насмехается над ней, заявляя на всю страну, что она в него влюбилась.Вытащить девушку из этой унизительной ситуации готов Артем Сорока. Она умна и хороша собой, а потому он не против за ней поухаживать.Вот только мало кто верит, что Пинчук согласится строить отношения с Артемом и променяет Рому на него.