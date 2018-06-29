Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода

Эта династия ведет родословную от Рюрика, так как его потомки стали смоленскими князьями. Также записи о доблестных предках сохранены в книгах многих российских губерний, начиная с 1315 года, когда они правили Ржевом. Времена изменились, и рожденный в 1784 году Павел Алексеевич стал первым героем нашей истории. После службы в Семеновском полку мужчина доблестно сражался при Аустерлице, а дальше получил чин ротмистра и ушел в отставку.Война с Наполеоном заставила его снова вернуться на службу, после чего майор был в войсках Александра Тучкова и показал свой героизм во время Бородинского сражения, где умер генерал. Военный дошел до столицы Франции и был награжден многими наградами, но скандальных историй о его похождениях не сохранилось.Юрий Алексеевич Ржевский был в родстве с Пушкиным, о чем писал Петр Бартенев после общения с сестрой поэта Ольгой Сергеевной Павлищевой. Она упоминала о Марии Алексеевне Ганнибал, рассказывавшей внуку родословную предков. Этот человек часто видел Петра Первого, приезжавшего к нему с визитами, а также служил в Преображенском полку. Затем поручик выполнял приказ царя и уничтожал раскольников в Нижегородчине, прославившись своей жестокостью, а дальше был губернатором этого края и грабил местных жителей.Государь был в курсе темных махинаций своего подданного, но снисходительно относился к казнокрадству. Только после его смерти потомки решили искоренить данную ситуацию и послали ревизоров во все губернии. Мужчина был разоблачен и должен был предстать перед судом в столице, только на престоле оказался внук покойного монарха, который не стал вникать в подробности дела, увлекаясь придворными забавами. Следствие велось до 1729 года, пока злоумышленник не покинул этот мир, а дальше его имущество перешло в казну государства.Потомки долго вспоминали историю, связанную с блинным пирогом, от которого отказала царь во время очередного визита. Потом поручик нашел там тараканов вместо изюма и был в ужасе от козней врагов, подкупивших повара. Но самым большим позором рода оказался Сергей Семенович, живший в 19 веке. О его скандальных выходках писали все газеты, так что этот герой больше всего подходил на роль своего собрата в юморе.Мемуары племянницы были переданы сотрудникам Тульского музея местным жителем, после чего их опубликовали небольшим тиражом. Это была реальная летопись семьи Ржевских, факты из которой ученые проверили в архивах. Человек имел братьев, достигших высокого положения на военном и дипломатическом поприще, но он стал безобразничать с молодых лет, когда служил юнкером в Петербурге. Сергей любил балы и флиртовал с барышнями, прогуливаясь с ними по Невскому проспекту.Карьера военного была для него тяжкой ношей, так что начальство быстро отчислило его из училища после дерзкой шутки с грецким орехом, куда был насыпан порох. Он взорвался под ногами у генерала преклонных лет, не ставшего церемониться с юношей, и вызывавшего сюда его мать, сообщив о непригодности сына к службе.После возвращения домой ситуация стала еще хуже. Младший сын не играл в карты, как его братья, а также не кутил в ресторанах вместе с любовницами. На такие мелочи дворяне не обращали внимания, но чрезмерный патриотизм Ржевского, говорящего только на русском языке в светском обществе вместо французского аналога, шокировал всех членом семьи. Многие знатные люди смеялись над таким поведением человека и осуждали его в салонах, но только спровоцировали новые выходки.Один раз он пошел в женский монастырь на службу, после чего выбрал молодую монахиню и стал во время поклонов ударяться головой о ее спину. Ситуация повторилась после того, как эта особа отошла дальше и даже стала рядом с главой обители. Игуменья приказала сестрам вывести смутьяна из этого места, а дальше он спокойно дошел до паперти и, прижав своих спутниц к бокам, побежал с ними по площади, распевая песню о тройке лошадей. Народ аплодировал скандалисту и смеялся от всей души, глядя на такую картину, после чего история оказалась на страницах прессы.Мать снова устроила наследника на военную службу, но он чаще сидел на гауптвахтах, чем занимался служением отчеству, хотя отличался образованностью и умом. Только несносный характер перечеркнул все обаяние подпоручика, умудрившегося прийти на маскарад в костюме печки, будучи полностью обнаженным. Надписи на соответствующих частях тела, гласящие об угаре, только подзадоривали публику открыть отверстия, а дальше перед их глазами возникали такие пикантные изюминки, что полиции пришлось вывести из зала виновника скандала, собравшего возле себя толпы негодующих гостей.Даже попытка женитьбы героя нашей истории на очаровательной Александре Травиной закончилась провалом, потому что он просто сбежал со свадьбы и до конца дней оставался холостяком. В зрелом возрасте скандалист остепенился и увлекся садоводством, а его роскошным парком любовались члены императорской семьи. Его могила находится возле Венева монастыря, но родные не стали ставить памятник непутевому отпрыску.