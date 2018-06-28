Дочь Веры Глаголевой испугала своих поклонников

Дело в том, что Анастасия и Дмитрий ждут первенца. И «интересное» положение дочери Глаголевой активно обсуждается в сетях. Шубская не посещает светских мероприятий. Все свое время посвящает семье, мужу. Она сейчас предпочитает спокойный отдых и наслаждается своей беременностью.Одного не учла Настя. Не только образ жизни, но и удобная одежда и обувь важны для беременных женщин. А вот переживающие за нее поклонники об этом не забыли и советуют босоножки на высокой танкетке сменить на удобные туфельки без каблука.