Дочь Веры Глаголевой испугала своих поклонников
Поклонники Анастасии Шубской, дочери Веры Глаголевой, не на шутку взволнованы фото Насти с мужем Дмитрием Овечкиным, выложенным в Instagram. Настя испугала пользователей сети своей обувью на высоких каблуках.
Дело в том, что Анастасия и Дмитрий ждут первенца. И «интересное» положение дочери Глаголевой активно обсуждается в сетях. Шубская не посещает светских мероприятий. Все свое время посвящает семье, мужу. Она сейчас предпочитает спокойный отдых и наслаждается своей беременностью.
Одного не учла Настя. Не только образ жизни, но и удобная одежда и обувь важны для беременных женщин. А вот переживающие за нее поклонники об этом не забыли и советуют босоножки на высокой танкетке сменить на удобные туфельки без каблука.
Дело в том, что Анастасия и Дмитрий ждут первенца. И «интересное» положение дочери Глаголевой активно обсуждается в сетях. Шубская не посещает светских мероприятий. Все свое время посвящает семье, мужу. Она сейчас предпочитает спокойный отдых и наслаждается своей беременностью.
Одного не учла Настя. Не только образ жизни, но и удобная одежда и обувь важны для беременных женщин. А вот переживающие за нее поклонники об этом не забыли и советуют босоножки на высокой танкетке сменить на удобные туфельки без каблука.