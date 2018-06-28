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Дочь Веры Глаголевой испугала своих поклонников

Поклонники Анастасии Шубской, дочери Веры Глаголевой, не на шутку взволнованы фото Насти с мужем Дмитрием Овечкиным, выложенным в Instagram. Настя испугала пользователей сети своей обувью на высоких каблуках.

Дочь Веры Глаголевой испугала своих поклонников


Дело в том, что Анастасия и Дмитрий ждут первенца. И «интересное» положение дочери Глаголевой активно обсуждается в сетях. Шубская не посещает светских мероприятий. Все свое время посвящает семье, мужу. Она сейчас предпочитает спокойный отдых и наслаждается своей беременностью.

Одного не учла Настя. Не только образ жизни, но и удобная одежда и обувь важны для беременных женщин. А вот переживающие за нее поклонники об этом не забыли и советуют босоножки на высокой танкетке сменить на удобные туфельки без каблука.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 19:43
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