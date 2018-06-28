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Маркировка продуктов повлияла положительно на степень доверия к процентному составу ГМО

Согласно заявлений Американских ученых, не смотря на опасения многих экспертов, необходимость маркировки на продуктах про уровень содержания ГМО, значительно увеличивает степень доверия к ГМ-продуктам. Специалисты предоставили данные, которые свидетельствую уменьшение негативного отношения на 19%, после использования специальных наклеек.

Как рассказали специалисты, использование обязательной маркировки снижает тревожность покупателей при упоминании генетически модифицированного продукта, а так же меняется отношение к данной технологии. Такой вывод ученых сделан после мониторинга в Вермонте и некоторых других регионах США. На текущий момент, Вермонт представлен единственным американским штатом, где действует соответствующий закон. Проводился опрос с марта 2014 по март 2017 года. Введение новых норм провели в 2014 году, только в силу они вступили спустя 2 года. Более ранние опросы, показали настороженность жителей Вермонта относительно ГМО, если сравнивать с населением Штатов в целом. Первоначально эксперты предупреждали, что маркировка больше отпугнет от покупок ГМ-пищи, но все случилось совсем наоборот.
Маркировка продуктов повлияла положительно на степень доверия к процентному составу ГМО


Проведенное исследование охватило анализ 5 телефонных интервью, где участвовали 8000 американцев. Всем респондентам были заданы различные вопросы, включая оценку доверия к ГМ-продуктам с помощью пятибалльной шкалы. Участвовали в интервью 500-600 жителей Вермонта за один заход и примерно 1000 жителей из других штатов. Учитывался при этом возраст, пол, уровень доходов, образование, а иногда и политические взгляды.

Итоги показали, что степень недоверия респондентов к ГМО, которые проживали в Вермонте снизилось на 19%, уже после утверждения специальных наклеек. Как считают эксперты, появление маркировки придает покупателю ощущение контроля, ситуация им расценивается не тревожной, повышая этим уровень доверие.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:34
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