Миллионер Дик Смит обещал заплатить любому человеку 3500 долларов за разгадку австралийского геоглифа

Пилот, пролетающий над югом континента, заметил изображение “Человека Марри”, нарисованное в древности исчезнувшими цивилизациями. Его можно увидеть только на высоте 10000 метров, так что местные жители даже не подозревали о существовании самого огромного артефакта.Он зафиксирован в “Книге рекордов Гиннеса”, а филантроп много лет пытается узнать истину и даже готов наградить победителя негласного конкурса. Вот только у людей остается мало шансов на успех из-за разрушения 28-метрового чуда.