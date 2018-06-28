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Миллионер Дик Смит обещал заплатить любому человеку 3500 долларов за разгадку австралийского геоглифа

Загадочный австралийский геоглиф был замечен 20 лет назад, но до сих пор никто не может раскрыть его тайну. Миллионер Дик Смит обещал заплатить любому человеку 3500 долларов за разгадку.

Пилот, пролетающий над югом континента, заметил изображение “Человека Марри”, нарисованное в древности исчезнувшими цивилизациями. Его можно увидеть только на высоте 10000 метров, так что местные жители даже не подозревали о существовании самого огромного артефакта.

Миллионер Дик Смит обещал заплатить любому человеку 3500 долларов за разгадку австралийского геоглифа


Он зафиксирован в “Книге рекордов Гиннеса”, а филантроп много лет пытается узнать истину и даже готов наградить победителя негласного конкурса. Вот только у людей остается мало шансов на успех из-за разрушения 28-метрового чуда.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:34
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