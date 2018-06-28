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Алиана Устиненко заверила, что возвращаться к тому, от которого когда-то бежала, она не будет

Вчера в городских квартирах телепроекта «Дом-2» прошло очередное ток-шоу, героями которого стали Александр Гобозов и Алиана Устиненко, которые несмотря на громкие заявления о невозможности своего примирения живут в одной комнате на Острове любви и спят в одной постели.

Причем в основном досталось именно экс-участнице. Ведь в студию пришла Ольга Васильевна, а также ее хороший друг Андрей Чуев. Парень рассказал, что было время, когда Алиана обвиняла свекровь в краже, и той пришлось оправдываться.

Алиана Устиненко заверила, что возвращаться к тому, от которого когда-то бежала, она не будет

Более того, поднялся и вопрос дальнейшего будущего Устиненко на проекте, ведь если она останется, то непонятно, что будет с маленьким Робертом, поскольку его отец категорически против, чтобы он жил на Поляне.

Напали на девушку и за слова о том, что с Александром у нее давно все кончено, так как на экране ведущие и зрители видят совсем другую картину. По их мнению, она давно уже простила мужа и готова попробовать с ним спасти семью.

Алиана Устиненко заверила, что возвращаться к тому, от которого когда-то бежала, она не будет

Многие поклонники были в шоке от того, что они услышали от экс-участницы, однако та постаралась перед ними реабилитироваться.

«Вспоминать прошлые обиды или разборки с бывшей свекровью смысла нет. Мы уже давно все решили и прекрасно с ней общаемся. Я как человек очень сильно изменилась и теперь абсолютно по-другому смотрю на жизненные ситуации», - сообщила она.

Алиана Устиненко заверила, что возвращаться к тому, от которого когда-то бежала, она не будет

Также Алиана призналась, что увидев ролик с самыми счастливыми моментами их с Сашей отношений, она расплакалась, но не потому, что все еще любит мужа, а просто из-за того, что ей было грустно.

Устиненко заверила, что возвращаться к тому, от которого она бежала, не будет, и если вернется на реалити-шоу, то исключительно за новым романом и чувствами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:55
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