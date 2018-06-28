Эксперты обнаружили вредоносное приложение для Android, ворующее деньги

Эксперты в прошлом году выявили в Google Play Store вредоносное приложение, которое разработала команда хакеров AsiaHitGroup. Уже после устранения проблемы кибер-мошенниками был внедрён новый, а также старый, однако переупакованный вирус. Данный вирус имеет название Sonvpay.C. Он попадает в магазин при помощи «легких» приложений: сканеров QR-кода, фонариков, мелодий звонка.Угроза появляется, когда скачанное приложение обновляется. В этот момент без ведома пользователя проводится подписка на неизвестные, платные услуги. Этим вирусом не используются SMS-информирования. Вследствие этого владелец иногда не подозревает про списывание денег со счета. Вредоносную программу зафиксировали в Малайзии и Казахстане. Прибыль мошенников составляет в данном случае 60 - 145 тысяч долларов.