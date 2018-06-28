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Эксперты обнаружили вредоносное приложение для Android, ворующее деньги

Эксперты McAfee столкнулись с очередным вредоносным приложением для Android-устройств. Оно способно воровать деньги у пользователей при помощи подписки на определённые неизвестные услуги. Данная программа называется Sonvpay.C.

Эксперты обнаружили вредоносное приложение для Android, ворующее деньги


Эксперты в прошлом году выявили в Google Play Store вредоносное приложение, которое разработала команда хакеров AsiaHitGroup. Уже после устранения проблемы кибер-мошенниками был внедрён новый, а также старый, однако переупакованный вирус. Данный вирус имеет название Sonvpay.C. Он попадает в магазин при помощи «легких» приложений: сканеров QR-кода, фонариков, мелодий звонка.

Угроза появляется, когда скачанное приложение обновляется. В этот момент без ведома пользователя проводится подписка на неизвестные, платные услуги. Этим вирусом не используются SMS-информирования. Вследствие этого владелец иногда не подозревает про списывание денег со счета. Вредоносную программу зафиксировали в Малайзии и Казахстане. Прибыль мошенников составляет в данном случае 60 - 145 тысяч долларов.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:34
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