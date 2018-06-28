Ученые: “Мрачные” осьминоги в Тасмановом море отлично ладят со своими сородичами

Особей всегда считали одиночками, избегающих других обитателей глубин и любящих жить в уединенных местах. Однако эксперты были удивлены поведением Octopus tetricus, хотя их больше интересовали генетические изменения вида из-за глобального потепления. Также специалисты хотели выяснить о жизни их предков в древности.Раньше осьминоги мигрировали, но потом решили остановиться возле Австралии и Новой Зеландии. Сейчас они активно размножаются и живут счастливо, понимая и уважая собратьев, но пока неизвестно, где еще могут обитать такие моллюски.