На Крите россиянку унесло в море на надувном матрасе

Женщина отдыхала вместе с мужем и дочерью. Когда близкие заметили исчезновение туристки, которая решила поплавать в море на матрасе, тут же сообщили береговой охране. Поиски начали незамедлительно. Однако почти сутки отдыхающей пришлось провести в море на плавсредстве. Через двадцать часов пропавшую обнаружил пилот агентства по безопасности внешних границ Греции. Туристка находилась в 6-7 милях от пляжа отеля, где отдыхает ее семья.Спасенную женщину сразу доставили в больницу. И хотя ей был поставлен диагноз «переохлаждение», здоровью россиянки ничего не угрожает.