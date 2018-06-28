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На Крите россиянку унесло в море на надувном матрасе

Происшествие произошло на греческом острове Крит на курорте Ретимно. 55-летнюю туристку из России на надувном матрасе унесло в море. Об этом сообщило греческое издание Neakriti.

На Крите россиянку унесло в море на надувном матрасе


Женщина отдыхала вместе с мужем и дочерью. Когда близкие заметили исчезновение туристки, которая решила поплавать в море на матрасе, тут же сообщили береговой охране. Поиски начали незамедлительно. Однако почти сутки отдыхающей пришлось провести в море на плавсредстве. Через двадцать часов пропавшую обнаружил пилот агентства по безопасности внешних границ Греции. Туристка находилась в 6-7 милях от пляжа отеля, где отдыхает ее семья.

Спасенную женщину сразу доставили в больницу. И хотя ей был поставлен диагноз «переохлаждение», здоровью россиянки ничего не угрожает.
 
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Происшествия
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 19:45
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