Коренные жители Тибета могут быть потомками инопланетян

Про это свидетельствует ряд особенностей останков, которые нашли на территории современного государства. Ряд жителей Тибета и сейчас имеют особый ген EPAS1, встречающийся только у них. В свою очередь он отвечает за некоторые процессы в человеческом организме, стимулируя его в итоге на более тщательное поглощение из воздуха энергии даже в случае минимального наличия кислорода. Представители тибетского народа вследствие этого реже страдают заболеваниями дыхательных путей. Имеется также ряд отличий в ментальности тибетцев, считающихся одними из основных носителей человеческой духовности. Население этого государства являлось причиной современных философских концепций, которые развивались по всему миру в течение нескольких тысячелетий.По словам местных жителей, священные писания включают испытания, во время которых монах в астральной проекции общается с прочими цивилизациями. Специалисты отмечают, что этот процесс может являться подтверждением связи тибетских жителей с инопланетными расам.