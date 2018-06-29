Коренные жители Тибета могут быть потомками инопланетян
Ученые Калифорнийского университета на территории Беркли рассказали, что тибетские коренные жители могут являться потомками инопланетян, посещавших нашу планету много тысячелетий назад.
Про это свидетельствует ряд особенностей останков, которые нашли на территории современного государства. Ряд жителей Тибета и сейчас имеют особый ген EPAS1, встречающийся только у них. В свою очередь он отвечает за некоторые процессы в человеческом организме, стимулируя его в итоге на более тщательное поглощение из воздуха энергии даже в случае минимального наличия кислорода. Представители тибетского народа вследствие этого реже страдают заболеваниями дыхательных путей. Имеется также ряд отличий в ментальности тибетцев, считающихся одними из основных носителей человеческой духовности. Население этого государства являлось причиной современных философских концепций, которые развивались по всему миру в течение нескольких тысячелетий.
По словам местных жителей, священные писания включают испытания, во время которых монах в астральной проекции общается с прочими цивилизациями. Специалисты отмечают, что этот процесс может являться подтверждением связи тибетских жителей с инопланетными расам.