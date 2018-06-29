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Жители Калифорнии запечатлели на камеру два огненных НЛО

Жители Калифорнии запечатлели на камеру два огненных НЛО. Один объект пронесся вечером перед глазами изумленного мужчины, а второй аналог скрывался за облаками на пляже.

Жители Калифорнии запечатлели на камеру два огненных НЛО


Американец сообщил исследователям, что сидел возле бассейна и заметил огромный шар, летящий на большой скорости к городу Риджтоп. Потом он немного завис над территорией, а после осмотра окрестностей просто растворился в воздухе. Человек отметил, что внеземной корабль был на большой высоте, так что ролик не может передать его размеры.



Второй НЛО предпочел познакомиться с пляжной зоной Уайт-Рока, излучая красное сияние, которое принимало форму треугольника. Оно отражалось на облаках, но пришельцы не желали показывать себя людям в дневное время. Эксперты предположили, что аппараты связаны друг с другом и могли быть разведчиками гуманоидов.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:45
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