АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Ирина Пинчук считает, что Роман Гриценко к ней понемногу уже остывает

Вернувшаяся на телепроект «Дом-2» благодаря зрительскому голосованию Ирина Пинчук уже начала беспокоится из-за того, что Роман Гриценко понемногу остывает к ней.

Все дело в том, что сразу после ее прихода парень отправился за ворота проводить кастинги, а потому ей приходится самой себя развлекать и делать хоть что-то, дабы попасть в эфир.

Ирина Пинчук считает, что Роман Гриценко к ней понемногу уже остывает

Девушке обидно, что в самый разгар конфетно-букетного периода, Рома, ради которого она пришла в периметр, поехал рассматривать претенденток на приход и имея круглосуточный доступ к мобильному телефону даже не звонит ей и не пишет.

Ире приходится самостоятельно звонить избраннику, дабы поинтересоваться его делами и планами. Но тот молчит и, судя по всему, даже не планирует что-либо предпринимать для того, чтобы завоевать Пинчук.

Ирина Пинчук считает, что Роман Гриценко к ней понемногу уже остывает

«Мы вчера созванивались. Мне дали телефон на 10 минут. Решила позвонить ему и поговорить с ним. И вот как обычно: «Ой, а почему ты не говоришь мне, что скучаешь?» И вот сам не говорит, а вот я должна. Неужели самому так сложно сказать?», - жалуется участница.

Гриценко уверен, что девушка от него без ума и прямо ей об этом говорит. А та, в свою очередь, считает такое поведение унизительным и недостойным мужчины. Ира надеялась, что в периметре Рома будет таким же внимательным и обходительным, но на деле все оказалось иначе. По ее мнению, он начал уже к ней остывать и ее это сильно тревожит.

Причем зрители реалити-шоу ее понимают, однако и парня они тоже знают неплохо. Они заявляют, что участник уже не в первый раз сначала загорается, а потом теряет интерес к избраннице.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:29
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились видео с Google Pixel 3 и Pixel 3
Samsung объявила официальную дату презентации
За поездку в такси пьяный китаец по ошибке
Mercedes-Benz Cars собирается расширять свой
Ирина Пинчук считает, что Роман Гриценко к ней
Ученые: Постоянная усталость и отеки лица
Ученые выяснили, люди каких профессий рискуют
Меркель озвучила принципы политики НАТО в
В Канаде появилось объявление о продаже списанной
Путин посетил Парк футбола на Красной площади
Александр Кержаков отобрал ребенка у своей
Смартфон Oukitel K8 оснастят двойной камерой и
Ученые: Коренное население Тибета может быть
Белорусы разработали модель уникального ноутбука
В гейзерах Энцелада найдены богатые углеродом
Курбан Омаров поделился с подписчиками
Ученые: Малина противопоказана людям с болезнями
Канадский фермер был поражен видом загадочных
Алена Водонаева получила собственную колонку в
В российской столице новые камеры будут искать
Российские химики успешно синтезировали железную
На ЧМ-2018 установлен рекорд по количеству
Меган Маркл подверглась критике со стороны
В течение 18 лет пожилой немец травил своих
Уфолог опубликовал видеоролик с темным НЛО над
Меган Маркл стала любимицей Елизаветы II
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вышли из
РФ отменяет пошлины на ввоз коммерческого
В России стартовали продажи обновленного
Эдита Пьеха отменила концерт в питерском зале
Просмотреть все новости