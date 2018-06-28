Ирина Пинчук считает, что Роман Гриценко к ней понемногу уже остывает

«Мы вчера созванивались. Мне дали телефон на 10 минут. Решила позвонить ему и поговорить с ним. И вот как обычно: «Ой, а почему ты не говоришь мне, что скучаешь?» И вот сам не говорит, а вот я должна. Неужели самому так сложно сказать?», - жалуется участница.

Все дело в том, что сразу после ее прихода парень отправился за ворота проводить кастинги, а потому ей приходится самой себя развлекать и делать хоть что-то, дабы попасть в эфир.Девушке обидно, что в самый разгар конфетно-букетного периода, Рома, ради которого она пришла в периметр, поехал рассматривать претенденток на приход и имея круглосуточный доступ к мобильному телефону даже не звонит ей и не пишет.Ире приходится самостоятельно звонить избраннику, дабы поинтересоваться его делами и планами. Но тот молчит и, судя по всему, даже не планирует что-либо предпринимать для того, чтобы завоевать Пинчук.Гриценко уверен, что девушка от него без ума и прямо ей об этом говорит. А та, в свою очередь, считает такое поведение унизительным и недостойным мужчины. Ира надеялась, что в периметре Рома будет таким же внимательным и обходительным, но на деле все оказалось иначе. По ее мнению, он начал уже к ней остывать и ее это сильно тревожит.Причем зрители реалити-шоу ее понимают, однако и парня они тоже знают неплохо. Они заявляют, что участник уже не в первый раз сначала загорается, а потом теряет интерес к избраннице.