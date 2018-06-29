В Boeing представили концепт гиперзвукового пассажирского самолета

На представленном рендерном изображении можно увидеть летательный аппарат с вытянутой носовой и хвостовой частью, а также треугольное стреловидное крыло. В хвосте имеется два киля, которые установлены на заостренных балках. Что касается силовых установок, то, скорее всего, они расположены под фюзеляжем.По данным издания Aviation Week скорость полета самолета составит примерно 6,2 тысячи километров час. Крейсерская высота будет на уровне 28,9 километра. Отмечается, что такие возможности аппарата позволят ему совершать трансатлантические и транстихоокеанские рейсы за два-три часа.В качестве двигателей может быть применена система, которая была установлена в реактивных военных самолетах SR-71 Blackbird.