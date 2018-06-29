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Дайверы обнаружили подводную базу пришельцев возле побережья Северной Каролины

Дайверы обнаружили подводную базу пришельцев возле побережья Северной Каролины. Они решили провести исследования и опубликовали ролик в сетях.

Дайверы обнаружили подводную базу пришельцев возле побережья Северной Каролины


Люди заметили необычный объект, который расположился ниже 250-метровой глубины. Сначала они приняли его за потерпевший крушение корабль, но потом заметили необычные формы этого чуда, не похожего на земные технологии. Сейчас эксперты NOAA оцепили территорию, и тоже будут искать следы внеземных существ.



Исследователи не сомневаются, что они могли расположиться под водой, чтобы не показываться на глаза человеку. Аппараты гуманоидов приспособлены для выживания в экстремальных условиях, а также могут подниматься на поверхность.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:15
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