Дайверы обнаружили подводную базу пришельцев возле побережья Северной Каролины

Люди заметили необычный объект, который расположился ниже 250-метровой глубины. Сначала они приняли его за потерпевший крушение корабль, но потом заметили необычные формы этого чуда, не похожего на земные технологии. Сейчас эксперты NOAA оцепили территорию, и тоже будут искать следы внеземных существ.Исследователи не сомневаются, что они могли расположиться под водой, чтобы не показываться на глаза человеку. Аппараты гуманоидов приспособлены для выживания в экстремальных условиях, а также могут подниматься на поверхность.