В Испании судят акушера за торговлю похищенными младенцами

Относительно недавно выяснился факт, что пятьдесят лет назад была разработана и организована специальная схема торговли младенцами в роддомах Испании. Семь лет назад двое активистов из Саракоса решили поднять архивы давно забытых дел, касающихся продажи новорожденных. Выясненные факты ужасают. По предварительным подсчетам, количество проданных в Испании детей достигает 300 тысяч. Пока официальное обвинение предъявлено только одному доктору по иску Инес Мадригал, которую забрали у матери в роддоме и продали в богатую семью.Собравшиеся у стен мадридского суда женщины, у которых в разное время изъяли детей в родильных домах, надеются на торжество справедливости в вынесении приговора одному из участников преступной группировки, торговавшей детьми.