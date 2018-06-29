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В Испании судят акушера за торговлю похищенными младенцами

Громкий судебный процесс проходит в Мадриде (Испания). За торговлю похищенными младенцами судят 85-летнего акушера-гинеколога больницы Сан Рамон Эдуардо Вела.

В Испании судят акушера за торговлю похищенными младенцами


Относительно недавно выяснился факт, что пятьдесят лет назад была разработана и организована специальная схема торговли младенцами в роддомах Испании. Семь лет назад двое активистов из Саракоса решили поднять архивы давно забытых дел, касающихся продажи новорожденных. Выясненные факты ужасают. По предварительным подсчетам, количество проданных в Испании детей достигает 300 тысяч. Пока официальное обвинение предъявлено только одному доктору по иску Инес Мадригал, которую забрали у матери в роддоме и продали в богатую семью.

Собравшиеся у стен мадридского суда женщины, у которых в разное время изъяли детей в родильных домах, надеются на торжество справедливости в вынесении приговора одному из участников преступной группировки, торговавшей детьми.
 
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Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 06:45
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