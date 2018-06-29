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Mercedes-Benz EQC 2020 показали на фото и видео

Фотошпионы на фото/видео показали Mercedes-Benz EQC 2020 в камуфляжной пленке. Авто построили на основе Generation EQ, представленного 2 года назад в Австрии в рамках мотор-шоу.

Mercedes-Benz EQC 2020 показали на фото и видео


Производители во время ранних тестов использовали самодельный GLC Coupe, для скрытия механических деталей нового авто. Сейчас заметными стали истинные формы первой электрической версии в модельном ряду бренда Mercedes. Новое авто относится к классу С. На это указывает буква С, имеющаяся в аббревиатуре EQC. При этом EQ говорит о принадлежности к суббренду известной компании для электромобилей. Новая версия Mercedes-Benz EQC оснащается батареей в полу, электродвигателями на двух осях.

При этом суммарная мощность силового блока достигает 400 л.с. Полноприводное авто до 60 миль/час разгоняется за 5 сек. Литий-ионная батарея Daimler Deutsche Accumotive на 70 кВт/ч позволяет транспортному средству на одном заряде преодолеть расстояние в 300 миль.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:15
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