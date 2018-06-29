Аппарат Хаябуса-2 приблизился к астероиду Рюгу на запланированное расстояние

Стоит отметить, что изучение астероида Рюгу начнется либо в этом, либо в следующем месяце. Побыв на высоте в 20 километров от поверхности объекта, Хаябуса-2 уменьшит этот параметр еще в четыре раза. В итоге аппарат окажется на расстоянии одного километра и будет делать детальные снимки и выполнять измерения гравитационного поля астероида. В середине осени японский зонд попробует собрать первые образцы грунта Рюгу.Помимо взятия проб Хаябуса-2 необходимо высадить на поверхность космического тела посадочный модуль MASCOT и два небольших ровера.Следующей весной японцы проведут интересный эксперимент, в рамках которого Рюгу будет атакован импактором SCI, который состоит из медной болванки и взрывчатки. Таким образом, специалисты из JAXA хотят изучить внутренний состав астероида и провести исследования кратера, образовавшегося в результате столкновения.