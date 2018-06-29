АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Аппарат Хаябуса-2 приблизился к астероиду Рюгу на запланированное расстояние

Представители японского космического агентства JAXA сообщили о том, что зонд Хаябуса-2 добрался до астероида Рюгу. Таким образом, аппарат сейчас находится на расстоянии 20 километров от объекта и в скором времени научное оборудование зонда начнет свою работу.

Аппарат Хаябуса-2 приблизился к астероиду Рюгу на запланированное расстояние


Стоит отметить, что изучение астероида Рюгу начнется либо в этом, либо в следующем месяце. Побыв на высоте в 20 километров от поверхности объекта, Хаябуса-2 уменьшит этот параметр еще в четыре раза. В итоге аппарат окажется на расстоянии одного километра и будет делать детальные снимки и выполнять измерения гравитационного поля астероида. В середине осени японский зонд попробует собрать первые образцы грунта Рюгу.

Помимо взятия проб Хаябуса-2 необходимо высадить на поверхность космического тела посадочный модуль MASCOT и два небольших ровера.

Следующей весной японцы проведут интересный эксперимент, в рамках которого Рюгу будет атакован импактором SCI, который состоит из медной болванки и взрывчатки. Таким образом, специалисты из JAXA хотят изучить внутренний состав астероида и провести исследования кратера, образовавшегося в результате столкновения.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Романец избавилась от нарощенных волос
«ВКонтакте» вынесла предупреждения группам о
Audi разрабатывает новый флагманский кроссовер
Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом оценили
Эксперты рассказали, кто чаще всего теряет вещи
Honda приступает к разработке новых андроидов на
Тренер сборной Бельгии похвалил ЧМ-2018 в России
«Перезагрузка» не помогла»: Александра Черно
Не верящий в мистику Франц Шнайдер узнал о расах
Никита Джигурда готовится стать мэром
Коренные жители Тибета могут быть потомками
Аэропорт Бали закрылся вследствие активизации
В РФ электронные трудовые книжки начнут вводить с
Алена Водонаева защитила от критиков
Прототипами поручика Ржевского были скандальные
Шикарный наряд Анджелины Джоли приковал к себе
Ольга Бузова стала в тягость Филиппу Киркорову
Никита Турчин заявил, что его избил сын народного
Жители Калифорнии запечатлели на камеру два
Huawei демонстрирует на выставке MWC-2018
Аппарат Хаябуса-2 приблизился к астероиду Рюгу на
Запуск телескопа James Webb снова перенесли
В Boeing представили концепт гиперзвукового
Ученые нашли состав сложной органики в океане на
Дайверы обнаружили подводную базу пришельцев
Сеть "ВКонтакте" ответила на волну оскорблений в
В Испании судят акушера за торговлю похищенными
Rolls-Royce не представит новую версию
Mercedes-Benz EQC 2020 показали на фото и видео
Медики спасают поврежденную руку художника Никаса
Просмотреть все новости