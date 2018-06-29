Huawei демонстрирует на выставке MWC-2018 инновации 5G

Продукты Huawei будут первыми с 5G-технологией для телекоммуникационной отрасли. В рамках выставки показаны основные современные приложения 5G (Cloud PC, AR, VR, беспроводные медицинские роботы, бездисковые автомобили). Huawei покажет SingleRAN Pro. Данное решение поддерживает такие сети, как 2G, 3G, 4G, 5G. В свою очередь технология радиодоступа (RAN) предоставляет возможность мобильным операторам поддерживать одновременно несколько стандартов связи, а также услуги беспроводной связи непосредственно в рамках единой сети.Она в себя включает программно-определенное радиоустройство, а также спроектировано с объединенным специальным набором аппаратных компонентов. Данное решение позволяет компаниям создавать эффективные, автоматизированные, гибкие мобильные сети в эру 5G.