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Huawei демонстрирует на выставке MWC-2018 инновации 5G

Компания Huawei демонстрирует собственные инновации 5G в Шанхае в рамках выставки MWC-2018. Вся серия технологичных современных продуктов разместится непосредственно на стенде производителя КНР в период 27 – 29 июня.

Huawei демонстрирует на выставке MWC-2018 инновации 5G


Продукты Huawei будут первыми с 5G-технологией для телекоммуникационной отрасли. В рамках выставки показаны основные современные приложения 5G (Cloud PC, AR, VR, беспроводные медицинские роботы, бездисковые автомобили). Huawei покажет SingleRAN Pro. Данное решение поддерживает такие сети, как 2G, 3G, 4G, 5G. В свою очередь технология радиодоступа (RAN) предоставляет возможность мобильным операторам поддерживать одновременно несколько стандартов связи, а также услуги беспроводной связи непосредственно в рамках единой сети.

Она в себя включает программно-определенное радиоустройство, а также спроектировано с объединенным специальным набором аппаратных компонентов. Данное решение позволяет компаниям создавать эффективные, автоматизированные, гибкие мобильные сети в эру 5G.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
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