Запуск телескопа James Webb снова перенесли

Сообщается, что решение о переносе пуска было принято после оценки готовности аппарата представителями независимой комиссии Independent Review Board. Вместе с NASA было создано отчет, в котором указано рекомендуемые сроки запуска телескопа, а также причины переноса вместе с рекомендациями по исправлению проблем. Эксперты указали, что главными причинами являются человеческий фактор и ряд технических неисправностей.В частности отмечается недавний акустический тест, в рамках которого было обнаружено проблемы с крепежными элементами для удерживания мембраны теплозащитного экрана аппарата. Известно, что после завершения испытаний инженеры заметили выпавшие болты и шайбы.