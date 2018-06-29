Запуск телескопа James Webb снова перенесли
В рамках пресс-релиза NASA за 27 июня было указано, что запуск телескопа James Webb снова был перенесен. Таким образом, теперь пуск аппарата запланирован на 30 марта 2021 года. Соответственно выросла стоимость проекта и с изменением сроков цена проекта выросла до 9,66 млрд. долларов.
Сообщается, что решение о переносе пуска было принято после оценки готовности аппарата представителями независимой комиссии Independent Review Board. Вместе с NASA было создано отчет, в котором указано рекомендуемые сроки запуска телескопа, а также причины переноса вместе с рекомендациями по исправлению проблем. Эксперты указали, что главными причинами являются человеческий фактор и ряд технических неисправностей.
В частности отмечается недавний акустический тест, в рамках которого было обнаружено проблемы с крепежными элементами для удерживания мембраны теплозащитного экрана аппарата. Известно, что после завершения испытаний инженеры заметили выпавшие болты и шайбы.
Сообщается, что решение о переносе пуска было принято после оценки готовности аппарата представителями независимой комиссии Independent Review Board. Вместе с NASA было создано отчет, в котором указано рекомендуемые сроки запуска телескопа, а также причины переноса вместе с рекомендациями по исправлению проблем. Эксперты указали, что главными причинами являются человеческий фактор и ряд технических неисправностей.
В частности отмечается недавний акустический тест, в рамках которого было обнаружено проблемы с крепежными элементами для удерживания мембраны теплозащитного экрана аппарата. Известно, что после завершения испытаний инженеры заметили выпавшие болты и шайбы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00