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Ученые нашли состав сложной органики в океане на спутнике Сатурна

Американскими ученые Юго-Западного исследовательского института Боулдере, в результате проведенных исследований, найдена сложная органика, которую содержит подледный океан одного из спутников Сатурна - Энцеладе. Подробная информация по исследованию опубликован в Nature.

Как отметил Кристофер Глейн, космический объект уже не первый раз удивляет астрономов. Ранее, ученым в космосе удавалось находить только форму простой органики, содержащей состав из нескольких атомов углерода, и это уже была сенсация. Теперь на Энцеладе обнаружили молекулу, которая по массе больше массы метана в 10 раз. На основании открытия, можно утверждать, сто спутник Сатурна представлен единственным объектом в космосе, который известен науке, как имеющий все для возможности зарождения жизни, здесь обнаружили воду, органику и источники энергии. Так же, ученым удалось найти под поверхностью океана ароматические углеводороды, спирты и амины, которые определены как «кирпичики» жизни. По рассказам астрономов известно, что попали обнаруженные вещества на Энцеладу из космоса, только пути их следования к поверхности не известны.
Ученые нашли состав сложной органики в океане на спутнике Сатурна


Глейн указал, что важность нового открытия полезна не только для современных ученых, сведения буду полезны и для будущего науки. Настоящая задача зондов, пролетая мимо спутника Сатурна, раскрыть историю происхождения молекул с помощью современного спектрометра. Не исключается, что у найденных веществ имеется биогенное происхождение.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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