Меркель озвучила принципы политики НАТО в отношении РФ
Ангела Меркель озвучила основные принципы политики НАТО по отношению к российскому государству.
Новостным порталом «ПолитЭксперт» сообщается, что Ангела Меркель, являющаяся действующим канцлером Германии, в Бундестаге выступила с правительственным заявлением, которое посвящено тому, как Запад обязан выстраивать с Российской Федерацией свои отношения. По мнению Ангелы Меркель, в отношениях с Москвой нужно рассчитывать на диалог, повышая одновременно с этим обороноспособность стран НАТО. Ангела Меркель отметила, что требуется развивать свои военные способности, сохраняя одновременно в силе предложения касательно диалога в отношении к Российской Федерации.
Меркель подчеркнула, что в рамках ближайшего саммита НАТО могут принять решения по увеличению военных возможностей альянса. В очередной раз Меркель возложила на РФ ответственность за дестабилизацию наблюдаемой обстановки в Донбассе, а также аннексию Крыма.