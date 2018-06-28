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Меркель озвучила принципы политики НАТО в отношении РФ

Ангела Меркель озвучила основные принципы политики НАТО по отношению к российскому государству.

Меркель озвучила принципы политики НАТО в отношении РФ


Новостным порталом «ПолитЭксперт» сообщается, что Ангела Меркель, являющаяся действующим канцлером Германии, в Бундестаге выступила с правительственным заявлением, которое посвящено тому, как Запад обязан выстраивать с Российской Федерацией свои отношения. По мнению Ангелы Меркель, в отношениях с Москвой нужно рассчитывать на диалог, повышая одновременно с этим обороноспособность стран НАТО. Ангела Меркель отметила, что требуется развивать свои военные способности, сохраняя одновременно в силе предложения касательно диалога в отношении к Российской Федерации.

Меркель подчеркнула, что в рамках ближайшего саммита НАТО могут принять решения по увеличению военных возможностей альянса. В очередной раз Меркель возложила на РФ ответственность за дестабилизацию наблюдаемой обстановки в Донбассе, а также аннексию Крыма.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:08
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