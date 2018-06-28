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Курбан Омаров поделился с подписчиками собственным опытом воспитания детей

Супруг популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной с некоторых пор является востребованным Instagram-блогером, на профиль которого подписано более 1,9 миллионов человек.

К нему часто обращаются за советом, а также помощью в отношениях между мужчиной и женщиной, родителями и их наследниками. К примеру, несколько дней назад он высказал свою точку зрения по поводу воспитания маленьких детей.

Курбан Омаров поделился с подписчиками собственным опытом воспитания детей

Ни для кого не секрет, что в Курбан Омаров и Ксения Бородина являются многодетными. Помимо общей дочери Теоне, которой сейчас 2,5 года, они также воспитывают детей от своих предыдущих браков: Марусю и Омара.

И поскольку последние двое уже достаточно взрослые, основное внимание и воспитание в семье получает именно голубоглазая малышка.

Курбан Омаров поделился с подписчиками собственным опытом воспитания детей

«Тея сейчас входит в тот возраст, когда закладывается ее личный характер и мнение, и мы стараемся это поддержать. Стараемся предлагать ей разные варианты, чтоб она училась понимать, чего хочет. Какую еду есть, в каком наряде идти, какими игрушками играть», - рассказал мужчина.

По его словам, бывают моменты, когда дочь пытается надеть на себя сразу несколько красивых нарядов и выглядит это смешно и нелепо. Однако только походив в таком виде пару часов она понимает, что одновременно гулять в двух платьях это неудобно. Тоже самое происходит и с едой.

Курбан Омаров поделился с подписчиками собственным опытом воспитания детей

Курбан считает, что воспитание детей – это труд, поскольку необходимо не «душить» его своим авторитетом, а давать ему право выбора. Ведь ребенок, который всю жизнь слушал и делал только то, что ему говорили родители, часто вырастает человеком, незнающим чего он хочет сам и почему.

Стоит отметить, что подписчики согласились с Омаровым, а также похвалили его за здравый и современный подход к воспитанию дочери и личности в ней.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:26
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