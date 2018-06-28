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За поездку в такси пьяный китаец по ошибке заплатил в сто раз больше

В Китае мужчина заплатил за поездку в такси сумму в сто раз большую, чем от него требовалось. Очевидцы и местные городские издания подозревают, что тому причиной было алкогольное опьянение. Мужчина странно вел себя в салоне такси и на улице.

Сам курьезный случай произошел в городе Хэфэй. Ошибка произошла из-за того, что пассажир решил оплатить поездку банковской картой. В конце суммы он приписал еще два нуля и вместо 15 долларов с него списали 1500 долларов.

За поездку в такси пьяный китаец по ошибке заплатил в сто раз больше


Сотрудники таксомоторной компании Herui Taxi Company связались с водителем и сообщили ему о слишком крупной сумме, переведенной клиентом, но пассажир к этому времени успел уйти.

По словам водителя, его пассажир мог находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения. Точно он в этом не уверен, но странное поведение мужчины говорило об этом.

Стоит отметить, что в России иностранцев, решивших посетить чемпионат мира по футболу, недобросовестные таксисты иногда стараются обмануть на крупную сумму. Так, в Москве за непродолжительную поездку водитель потребовал с мексиканцев 6500 рублей.
 
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Добавил: Tatiana Сегодня, 18:34
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