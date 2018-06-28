За поездку в такси пьяный китаец по ошибке заплатил в сто раз больше

Сам курьезный случай произошел в городе Хэфэй. Ошибка произошла из-за того, что пассажир решил оплатить поездку банковской картой. В конце суммы он приписал еще два нуля и вместо 15 долларов с него списали 1500 долларов.Сотрудники таксомоторной компании Herui Taxi Company связались с водителем и сообщили ему о слишком крупной сумме, переведенной клиентом, но пассажир к этому времени успел уйти.По словам водителя, его пассажир мог находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения. Точно он в этом не уверен, но странное поведение мужчины говорило об этом.Стоит отметить, что в России иностранцев, решивших посетить чемпионат мира по футболу, недобросовестные таксисты иногда стараются обмануть на крупную сумму. Так, в Москве за непродолжительную поездку водитель потребовал с мексиканцев 6500 рублей.