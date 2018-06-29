Rolls-Royce не представит новую версию компактного кроссовера

Руководитель компании Торсен Мюллер-Отвос, сообщил, что Cullinan будет единственной версией сегмента SUV. Презентация первого кроссовера Rolls-Royce Cullinan состоялась в мае. Авто получило пятидверное исполнение, а также полный привод. Машина оснащается бензиновым битурбинным 6.75-литровым двигателем V12, генерирующим 571 л. с. Трансмиссией выступает восьмискоростной вариатор ZF, позволяющий машине осуществлять разгон до 250 км/ч.Большинство ожидали, что премиальный автобренд представит еще одну версию линейки SUV, набирающую в последнее время популярность. Торсен Мюллер-Отвос в свою очередь опроверг слухи. По словам главы компании Rolls-Royce, марка планирует заниматься только производством машин люкс-класса, не затрагивая более дешевые сегменты. Выпуск компактного кроссовера в результате станет нерентабельным, так как высокое качество, а также цена сделают версию неконкурентоспособной.