АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.60 USD 63.14
Курс валют на 28.06.2018

Samsung объявила официальную дату презентации фаблета Galaxy Note 9

Появилась официальная информация касательно точной даты презентации нового смартфона Galaxy Note 9. Отмечается, что аппарат будет представлен 9 августа текущего года.

Samsung объявила официальную дату презентации фаблета Galaxy Note 9


Известно, что мероприятие по случаю премьеры нового флагманского смартфона южнокорейского бренда будет проведено в рамках конференции Galaxy Unpacked 2018. Представители Samsung расскажут о том, когда начнутся продажи девайса, а также по какой цене его станут продавать.

Пока что вся информация касательно технического оснащения новинки является неподтвержденной. Ранее отмечалось, что Samsung Galaxy Note 9 обзаведется модернизированной камерой, более емким аккумулятором и измененным внешним видом. Также вероятно внедрение новой версии голосового помощника Bixby 2.0.

Считалось, что девятая версия фаблета получит сканер отпечатков пальцев прямо под экран, но теперь ожидать его появление не стоит. Скорее всего, такая опция будет доступна в Galaxy S10. Его разработчики Samsung собираются представить следующей весной.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:34
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кафе на Камчатке оштрафовали за отказ инвалиду с
Ученые применили доступный способ для
Ученые: Кроссовки с мягкой подошвой могут стать
Падение астероида может уничтожить Землю и
«Реформированное» ОСАГО станет выгодней для
Учёные: Умственные способности ребёнка можно
Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает
BioWare собирается поэкспериментировать в
Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов
Студия Piranha Bytes начала работу над пятой
Новый вид пауков обитает в глубинах влажных пещер
Назвали 5 самых дорогих отечественных автомобиля
Ксения Бородина выложила фото хейтеров,
Учёные рассказали о странных привычках, спасающих
Российский миллиардер Игорь Ашурбейли стал
В Салехарде мужчина после убийства трехмесячного
Ученые: 15 минут на солнце в день спасают
Опиаты призваны помочь при борьбе с нарколепсией
Ученые выяснили, каково предназначение ацтекских
Маркировка продуктов повлияла положительно на
Миллионер Дик Смит обещал заплатить любому
Эксперты обнаружили вредоносное приложение для
Ученые: “Мрачные” осьминоги в Тасмановом море
Ученые построили мост из воды
Открытые водоемы могут стать источниками
На Балтийском заводе испытали на прочность защиту
Полуторогодовалый сын Ксении Собчак уже учит
Джаред Лето сыграет Морбиуса в фильме от Marvel
Илья Яббаров заклеймил Дарью Друзяк
Экс-супруга хоккеиста Александра Радулова
Просмотреть все новости