Samsung объявила официальную дату презентации фаблета Galaxy Note 9

Известно, что мероприятие по случаю премьеры нового флагманского смартфона южнокорейского бренда будет проведено в рамках конференции Galaxy Unpacked 2018. Представители Samsung расскажут о том, когда начнутся продажи девайса, а также по какой цене его станут продавать.Пока что вся информация касательно технического оснащения новинки является неподтвержденной. Ранее отмечалось, что Samsung Galaxy Note 9 обзаведется модернизированной камерой, более емким аккумулятором и измененным внешним видом. Также вероятно внедрение новой версии голосового помощника Bixby 2.0.Считалось, что девятая версия фаблета получит сканер отпечатков пальцев прямо под экран, но теперь ожидать его появление не стоит. Скорее всего, такая опция будет доступна в Galaxy S10. Его разработчики Samsung собираются представить следующей весной.