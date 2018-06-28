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Алена Водонаева получила собственную колонку в журнале «7 Дней»

Многие поклонники экс-участницы телепроекта «Дом-2» Алены Водонаевой знают, что по образованию она журналист. И на днях она призналась, что будет работать по специальности.

Девушка рассказала, что отныне является колумнистом популярного журнала «7 дней», а это значит, что она получила собственную колонку в каждом новом выпуске, в которой теперь будет писать статьи на горячие и актуальные темы.

Алена Водонаева получила собственную колонку в журнале «7 Дней»

«Забыла вам сказать о том, что я теперь колумнист журнала «7 Дней» и уже на этой неделе состоится мой дебют. Острые темы гарантирую», - написала Алена в своем микроблоге.

Стоит отметить, что в остроте ее материала сомневаются немногие, поскольку подписанные на Instagram Водонаевой поклонники знают насколько открыто она высказывает свою позицию относительно некоторых представителей российского шоу-бизнеса, политики и других социальных тем.

Поэтому фанатам очень понравилось то, что творение своей любимицы они смогут читать не только в ее микроблоге, но и на страницах известного издания.

«Давно пора добавить журналу что-то интересное! Тогда я снова начну покупать журнал "7 дней"!!! Алена, обожаю Тебя!», - писали они в комментариях под постом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:01
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