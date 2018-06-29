Самый толстый в мире ребенок похудел

Похудение Михира Джаина стало возможным благодаря помощи медиков: ему сделали операцию по шунтированию желудка. Стоит отметить, что накануне операции мальчику удалось сбросить свой вес самостоятельно до 197 кг.Мама Михира рассказывает, что ее ребенок родился обыкновенным, и ни что не предвещало такого огромного веса. В пять лет родители заподозрили неладное. Обратились к врачам, и ребенку приписали таблетки, притупляющие чувство голода. Однако действие препарата негативно сказалось на здоровье Михира. Он стал вялым, исчезла активность. В возрасте 8 лет весил уже 80 кг. Практически все время проводил в кровати, от жирной пищи, как признается мать, отказаться не смог.После похудения на целых 65 кг самому толстому ранее подростку предстоит самое важное: удержать свой вес и не поправиться.