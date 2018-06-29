АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Самый толстый в мире ребенок похудел

Четырнадцатилетний подросток из Дели (Индия), который считался самым толстым в мире ребенком, похудел. В 2017 году его вес составлял 237 кг. Теперь он весит 172 кг и уже может самостоятельно передвигаться по улице.

Самый толстый в мире ребенок похудел


Похудение Михира Джаина стало возможным благодаря помощи медиков: ему сделали операцию по шунтированию желудка. Стоит отметить, что накануне операции мальчику удалось сбросить свой вес самостоятельно до 197 кг.

Мама Михира рассказывает, что ее ребенок родился обыкновенным, и ни что не предвещало такого огромного веса. В пять лет родители заподозрили неладное. Обратились к врачам, и ребенку приписали таблетки, притупляющие чувство голода. Однако действие препарата негативно сказалось на здоровье Михира. Он стал вялым, исчезла активность. В возрасте 8 лет весил уже 80 кг. Практически все время проводил в кровати, от жирной пищи, как признается мать, отказаться не смог.

После похудения на целых 65 кг самому толстому ранее подростку предстоит самое важное: удержать свой вес и не поправиться.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 05:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый толстый в мире ребенок похудел
Избегающие встреч с землянами пришельцы
Volvo может построить завод в РФ
Google закрывает всем известные бренды
Pornhub нашел возможность просмотра порно глухими
В Абакане водитель похитил светофор на своей
Учёные: Глобальное потепление - главная причина
Как Олег Дерипаска выиграл суд у Романа Абрамовича
Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу
Сексуальная революция на ЧМ-2018 вызвала
Мужчина научился заказывать сны и управлять ими в
Астрономы определили содержание мега объемов
Ученые: Юлий Цезарь имел большую голову с
Samsung и Apple прекращают историю семилетнего
Учёные: Люди регулярно посещают всего 25 мест
Ученые: Соевое молоко несет смертельную опасность
Учёные обнаружили в Челябинской области шахты
В Астрахани студент изобрел подводного
Учёные: Женщины, занимающиеся сексом в носках,
В Таиланде кровожадный дух принцессы похитил
Кафе на Камчатке оштрафовали за отказ инвалиду с
Ученые применили доступный способ для
Ученые: Кроссовки с мягкой подошвой могут стать
Падение астероида может уничтожить Землю и
«Реформированное» ОСАГО станет выгодней для
Учёные: Умственные способности ребёнка можно
Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает
BioWare собирается поэкспериментировать в
Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов
Студия Piranha Bytes начала работу над пятой
Просмотреть все новости