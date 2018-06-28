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Путин посетил Парк футбола на Красной площади

В тематическом парке на Красной площади президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джани Инфантино сыграли на футбольном тренажере вничью.

Путин посетил Парк футбола на Красной площади


Владимир Путин пришёл в парк из Кремля пешком в компании Игоря Левитина – помощника президента РФ, Алексея Сорокина – главы оргкомитета «Россия-2018» и Джани Инфантино – главы ФИФА. Путин посмотрел, как разминаются юные футболисты, а Сорокин рассказал президенту о парке.

Владимир Путин вместе со спутниками осмотрел павильон спонсора ФИФА, затем они направились к футбольному тренажеру, где в компании детей нанесли несколько ударов по воротам.

Суть тренажера заключается в том, что камера, расположенная за макетом вратаря, наблюдает за оранжевым мячом и отслеживает его траекторию, после нанесения удара «вратарь» направляется в сторону мяча. Путин и Инфантино нанесли по одному удару, но забить гол им не удалось, а после второго удара мяч залетел в ворота. Осмотрев парк, Владимир Путин направился в Кремль по Красной площади.
 
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Общество / Спорт
Добавил: Алина Сегодня, 18:08
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