Путин посетил Парк футбола на Красной площади

Владимир Путин пришёл в парк из Кремля пешком в компании Игоря Левитина – помощника президента РФ, Алексея Сорокина – главы оргкомитета «Россия-2018» и Джани Инфантино – главы ФИФА. Путин посмотрел, как разминаются юные футболисты, а Сорокин рассказал президенту о парке.Владимир Путин вместе со спутниками осмотрел павильон спонсора ФИФА, затем они направились к футбольному тренажеру, где в компании детей нанесли несколько ударов по воротам.Суть тренажера заключается в том, что камера, расположенная за макетом вратаря, наблюдает за оранжевым мячом и отслеживает его траекторию, после нанесения удара «вратарь» направляется в сторону мяча. Путин и Инфантино нанесли по одному удару, но забить гол им не удалось, а после второго удара мяч залетел в ворота. Осмотрев парк, Владимир Путин направился в Кремль по Красной площади.