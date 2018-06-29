Сеть "ВКонтакте" ответила на волну оскорблений в адрес российских девушек

В частности, получили предупреждение администраторы сообщества Buceta rosa, которым рекомендовано ужесточить модерацию контента. Напомним, что сообщество появилось в сети 19 июня после выхода видеоролика, в котором российская болельщица вместе с болельщиками из Бразилии напевала слова непристойной песенки buceta rosa, явно не понимая ее смысла. Бразилия тогда возмутилась такой интерпретации поведения российских девушек на ЧМ.Но оскорбительных комментариев в адрес россиянок не стало меньше: «наташами» и «блудницами» называли молодых российских девушек, не скупясь на ксенофобские комплименты. После предупреждения сети «ВКонтакте» большая часть оскорбительных комментариев удалена.