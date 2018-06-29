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Сеть "ВКонтакте" ответила на волну оскорблений в адрес российских девушек

Социальная сеть «ВКонтакте» на волну оскорблений, поступивших в адрес российских девушек, которые контактируют с иностранными болельщиками на ЧМ-2018, ответила строгим напоминанием о том, что такие высказывания недопустимы внутри сети.

Сеть "ВКонтакте" ответила на волну оскорблений в адрес российских девушек


В частности, получили предупреждение администраторы сообщества Buceta rosa, которым рекомендовано ужесточить модерацию контента. Напомним, что сообщество появилось в сети 19 июня после выхода видеоролика, в котором российская болельщица вместе с болельщиками из Бразилии напевала слова непристойной песенки buceta rosa, явно не понимая ее смысла. Бразилия тогда возмутилась такой интерпретации поведения российских девушек на ЧМ.

Но оскорбительных комментариев в адрес россиянок не стало меньше: «наташами» и «блудницами» называли молодых российских девушек, не скупясь на ксенофобские комплименты. После предупреждения сети «ВКонтакте» большая часть оскорбительных комментариев удалена.
 
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Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 07:00
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