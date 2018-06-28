Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вышли из декретного отпуска и вернулись на «Дом-2»

Еще буквально несколько дней назад новоиспеченные родители признавались, что приход на реалити-шоу уже не за горами, а сегодня утром в Сети появились небольшие ролики, в которых они показали подготовку к переезду.Стоит отметить, что на телестройке их семейству, включая Алену Савкину и Илью Яббарову, в полное распоряжение был отдан целый вип-дом, тот самый, в котором раньше жили супруги Блюменкранц со своей дочерью Бетти и Мариной Тристановной.Так, Алена и Илья заняли весь второй этаж, а Оля и Дима с новорожденной малышкой поселятся на первом, где для них уже приготовили мебель рекламодатели. К примеру, Рапунцель уже похвасталась огромной круглой кроватью, на которой она будет спать с мужем, пока тот расставлял все их пожитки по местам. Эти кадры в эфире зрители увидят через неделю.Также стоит сказать, что практически никто из поклонников телестройки не верят в то, что жизнь в вип-доме будет спокойной, так как не только Дмитренко и Яббаров не переносят друг друга на дух, но и их возлюбленные – две родные сестры, постоянно скандалят.Многие считают, что возвращение Рапунцель на проект – не самая хорошая идея, ведь публика ее не любит. Однако в этом есть и положительная сторона, поскольку зрители наконец увидят ребенка Оли и Димы, что развеет слухи о том, что 3 месяца они катали пустую коляску.