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Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вышли из декретного отпуска и вернулись на «Дом-2»

Будучи беременной и находясь на Поляне телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель считала дни до того момента, как она и ее муж Дмитрий Дмитренко наконец-то уйдут в заслуженный декретный отпуск. Однако сейчас он уже подошел к концу и совсем скоро супругам придется вернуться в периметр.

Еще буквально несколько дней назад новоиспеченные родители признавались, что приход на реалити-шоу уже не за горами, а сегодня утром в Сети появились небольшие ролики, в которых они показали подготовку к переезду.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вышли из декретного отпуска и вернулись на «Дом-2»

Стоит отметить, что на телестройке их семейству, включая Алену Савкину и Илью Яббарову, в полное распоряжение был отдан целый вип-дом, тот самый, в котором раньше жили супруги Блюменкранц со своей дочерью Бетти и Мариной Тристановной.

Так, Алена и Илья заняли весь второй этаж, а Оля и Дима с новорожденной малышкой поселятся на первом, где для них уже приготовили мебель рекламодатели. К примеру, Рапунцель уже похвасталась огромной круглой кроватью, на которой она будет спать с мужем, пока тот расставлял все их пожитки по местам. Эти кадры в эфире зрители увидят через неделю.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вышли из декретного отпуска и вернулись на «Дом-2»

Также стоит сказать, что практически никто из поклонников телестройки не верят в то, что жизнь в вип-доме будет спокойной, так как не только Дмитренко и Яббаров не переносят друг друга на дух, но и их возлюбленные – две родные сестры, постоянно скандалят.

Многие считают, что возвращение Рапунцель на проект – не самая хорошая идея, ведь публика ее не любит. Однако в этом есть и положительная сторона, поскольку зрители наконец увидят ребенка Оли и Димы, что развеет слухи о том, что 3 месяца они катали пустую коляску.

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вышли из декретного отпуска и вернулись на «Дом-2»
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:19
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