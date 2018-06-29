Медики спасают поврежденную руку художника Никаса Сафронова

Прошло два года после событий, связанных с реанимацией и осложнениями, вот только рана заживает медленно. Страховая компания выплатила звезде 15 млн руб, но он готов вернуть их назад, чтобы не встречаться с врачами. Никас Сафронов сообщил журналистам, что люди из его окружения говорят о сглазе.Он не отрицает, что недоброжелатели могли провести колдовские ритуалы из зависти. Творческие люди всегда открыты для общества, а в мире стало много злых людей. Пока рану не стали зашивать после сложной операции, но знаменитости приходится ездить на перевязки и трудно держать в руке кисть.