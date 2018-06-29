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Медики спасают поврежденную руку художника Никаса Сафронова

В прошлом году художник порезал палец во время открывания консервной банки, после чего рану долго лечили медики, но в результате он перенес две операции. Сейчас они снова спасают поврежденную руку Никаса Сафронова, уверенного, что это может быть порча.

Прошло два года после событий, связанных с реанимацией и осложнениями, вот только рана заживает медленно. Страховая компания выплатила звезде 15 млн руб, но он готов вернуть их назад, чтобы не встречаться с врачами. Никас Сафронов сообщил журналистам, что люди из его окружения говорят о сглазе.

Медики спасают поврежденную руку художника Никаса Сафронова


Он не отрицает, что недоброжелатели могли провести колдовские ритуалы из зависти. Творческие люди всегда открыты для общества, а в мире стало много злых людей. Пока рану не стали зашивать после сложной операции, но знаменитости приходится ездить на перевязки и трудно держать в руке кисть.
 
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Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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