Во Владивостоке сеть популярных ресторанов предлагает "попробовать на вкус" Ольгу Бузову

«Обожаю десерты ваши, но из-за названия Бузова - не заказала бы... Ничего плохого Бузовой не пожелаю, но считаю, что ничего такого достойного эта девушка не сделала для нас», «Бузова название десерта вообще трэш», «Отвратительные названия десертов», «Названия ужасны, читаешь их аж заказывать не хочется», - высказались посетители ресторана.

Имеется в виду, что в ресторанах появилось лакомство, названное в честь теледивы. Оно представляет собой манговое пюре, прокрытое вафельной крошкой под муссом с нотками свежей клубники.Представители ресторанов заявил, что с данным блюдом лучше всего сочетается икра летучей рыбы, традиционный тайский острый суп, суши, а также салат из морепродуктов.В Tokyo подчеркнули, что Бузова, как и их новый десерт, не так проста, как кажется на первый взгляд, а также сочетает несочетаемое.Стоит отметить, что в официальном Instagram-профиле заведений жителям Владивостока не очень понравилась идея, называть блюда в честь знаменитостей, особенно таких бездарных, как Оля. По их мнению, она не достойна столь частого упоминания ее имени, а также названных блюд в ее честь.