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Во Владивостоке сеть популярных ресторанов предлагает "попробовать на вкус" Ольгу Бузову

Во Владивостоке сотрудники сети ресторанов Tokyo представили новое десертное меню, сообщив, что отныне в их заведениях популярную ведущую реалити-шоу «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову можно попробовать на вкус.

Имеется в виду, что в ресторанах появилось лакомство, названное в честь теледивы. Оно представляет собой манговое пюре, прокрытое вафельной крошкой под муссом с нотками свежей клубники.

Во Владивостоке сеть популярных ресторанов предлагает "попробовать на вкус" Ольгу Бузову

Представители ресторанов заявил, что с данным блюдом лучше всего сочетается икра летучей рыбы, традиционный тайский острый суп, суши, а также салат из морепродуктов.

В Tokyo подчеркнули, что Бузова, как и их новый десерт, не так проста, как кажется на первый взгляд, а также сочетает несочетаемое.

Во Владивостоке сеть популярных ресторанов предлагает "попробовать на вкус" Ольгу Бузову

Стоит отметить, что в официальном Instagram-профиле заведений жителям Владивостока не очень понравилась идея, называть блюда в честь знаменитостей, особенно таких бездарных, как Оля. По их мнению, она не достойна столь частого упоминания ее имени, а также названных блюд в ее честь.

«Обожаю десерты ваши, но из-за названия Бузова - не заказала бы... Ничего плохого Бузовой не пожелаю, но считаю, что ничего такого достойного эта девушка не сделала для нас», «Бузова название десерта вообще трэш», «Отвратительные названия десертов», «Названия ужасны, читаешь их аж заказывать не хочется», - высказались посетители ресторана.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:54
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