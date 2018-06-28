Откровенное фото 71-летней Татьяны Васильевой удивило пользователей соцсетей

Пикантное фото Садальский приурочил к поздравлению с Днем молодежи, не забыв напомнить, что и он, и Васильева относятся к этой категории населения, потому что молоды «состоянием души и юностью сердца». Видимо, подтверждением тому стала запечатленная лежащей на диване в одних нейлоновых колготках экстравагантная актриса.Как всегда, мнения подписчиков диаметрально расходятся. Одни рассыпались в комплиментах, другие советуют вспомнить о возрасте. Но все едины в одном: регулярно появляющиеся новости с «перчинкой» и снимки Татьяны Васильевой удивляют, будоражат, восхищают и возмущают одновременно!