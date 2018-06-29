АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Избегающие встреч с землянами пришельцы превращаются в тени

Пользователи сетей увидели на YouTube видео, сразу поразившее их своим сюжетом. Авторы показали, как избегающие встреч с землянами пришельцы превращаются в тени, сделав подборку реальных фактов их существования.

Избегающие встреч с землянами пришельцы превращаются в тени


Раньше люди скептически относились к такой теме, но сейчас благодаря современным технологиям они могут увидеть внеземных гостей. Эти существа устали от тотальной слежки за пространством и гаджетов, фиксирующих их перемещения.



Они предпочитают наблюдать за землянами в таком виде, а также сожалеют о древних временах, когда можно было безопасно жить на планете. Необычные материалы сразу напомнили людям о Стивене Хокинге, который часто говорил о других разумных созданиях во Вселенной.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самый толстый в мире ребенок похудел
Избегающие встреч с землянами пришельцы
Volvo может построить завод в РФ
Google закрывает всем известные бренды
Pornhub нашел возможность просмотра порно глухими
В Абакане водитель похитил светофор на своей
Учёные: Глобальное потепление - главная причина
Как Олег Дерипаска выиграл суд у Романа Абрамовича
Алиана Устиненко вернулась к бывшему мужу
Сексуальная революция на ЧМ-2018 вызвала
Мужчина научился заказывать сны и управлять ими в
Астрономы определили содержание мега объемов
Ученые: Юлий Цезарь имел большую голову с
Samsung и Apple прекращают историю семилетнего
Учёные: Люди регулярно посещают всего 25 мест
Ученые: Соевое молоко несет смертельную опасность
Учёные обнаружили в Челябинской области шахты
В Астрахани студент изобрел подводного
Учёные: Женщины, занимающиеся сексом в носках,
В Таиланде кровожадный дух принцессы похитил
Кафе на Камчатке оштрафовали за отказ инвалиду с
Ученые применили доступный способ для
Ученые: Кроссовки с мягкой подошвой могут стать
Падение астероида может уничтожить Землю и
«Реформированное» ОСАГО станет выгодней для
Учёные: Умственные способности ребёнка можно
Ученые: Картофель лечит ревматизм, снижает
BioWare собирается поэкспериментировать в
Хакеры выбрали новой мишенью батареи смартфонов
Студия Piranha Bytes начала работу над пятой
Просмотреть все новости