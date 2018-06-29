Избегающие встреч с землянами пришельцы превращаются в тени

Раньше люди скептически относились к такой теме, но сейчас благодаря современным технологиям они могут увидеть внеземных гостей. Эти существа устали от тотальной слежки за пространством и гаджетов, фиксирующих их перемещения.Они предпочитают наблюдать за землянами в таком виде, а также сожалеют о древних временах, когда можно было безопасно жить на планете. Необычные материалы сразу напомнили людям о Стивене Хокинге, который часто говорил о других разумных созданиях во Вселенной.