Volvo может построить завод в РФ

Информация предоставлена Майклом Мальмстеном, возглавляющим российский офис Volvo. Топ-менеджером отмечается, что если в Российской Федерации смогут продавать достаточное количество транспортных средств, в перспективе будет можно обсудить возможность организации так называемого локального производства машин марки в России. По словам Мальмстена автозавод Volvo открыли в недавнем времени в США. Автозаводы бренда имеются также в Швеции, Бельгии, КНР. Там наблюдаются отличные продажи авто марки.Мальмстен рассказал, что в случае современных продаж, достигающих ежегодно 7 000 автомобилей, строительство завода является нецелесообразным в вопросе экономичности. Между тем топ-менеджером не был назван необходимый показатель, позволяющий предоставить возможность открыть автомобильный завод.