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Volvo может построить завод в РФ

Шведскими разработчиками компании Volvo рассматриваются варианты по открытию на территории Российской Федерации своего автозавода.

Volvo может построить завод в РФ


Информация предоставлена Майклом Мальмстеном, возглавляющим российский офис Volvo. Топ-менеджером отмечается, что если в Российской Федерации смогут продавать достаточное количество транспортных средств, в перспективе будет можно обсудить возможность организации так называемого локального производства машин марки в России. По словам Мальмстена автозавод Volvo открыли в недавнем времени в США. Автозаводы бренда имеются также в Швеции, Бельгии, КНР. Там наблюдаются отличные продажи авто марки.

Мальмстен рассказал, что в случае современных продаж, достигающих ежегодно 7 000 автомобилей, строительство завода является нецелесообразным в вопросе экономичности. Между тем топ-менеджером не был назван необходимый показатель, позволяющий предоставить возможность открыть автомобильный завод.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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