В течение 18 лет пожилой немец травил своих коллег сильным ядом

На предполагаемого пожилого убийцу удалось выйти совершенно случайно. Коллега отравителя во время обеденного перерыва заметил в своей пище фрагменты странного порошка. Он показал еду охранникам, а те решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения.Выяснилось, что белый порошок был подсыпан злоумышленником, работающим в данной компании. Специалисты отметили, что отравитель хотел накормить своего коллегу сильнодействующим ядом, который вызывает сильное поражение внутренних органов.Когда об инциденте узнало начальство, сразу же вспомнился ряд загадочных смертей. В течение 18 лет компания теряла людей из-за предполагаемых сердечных приступов и раковых заболеваний, однако всех их мог убить серийный отравитель.Сейчас подозреваемого допрашивают полицейские, но он всячески отрицает обвинения и не желает объяснять свои действия.