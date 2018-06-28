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В течение 18 лет пожилой немец травил своих коллег сильным ядом

В Германии сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в смертельном отравлении 21 человека. Как оказалось, 56-летний уроженец города Шлос-Голль-Шуткенброк на протяжении 18 лет подсыпал своим коллегам в еду сильнодействующий яд.

На предполагаемого пожилого убийцу удалось выйти совершенно случайно. Коллега отравителя во время обеденного перерыва заметил в своей пище фрагменты странного порошка. Он показал еду охранникам, а те решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения.

В течение 18 лет пожилой немец травил своих коллег сильным ядом


Выяснилось, что белый порошок был подсыпан злоумышленником, работающим в данной компании. Специалисты отметили, что отравитель хотел накормить своего коллегу сильнодействующим ядом, который вызывает сильное поражение внутренних органов.

Когда об инциденте узнало начальство, сразу же вспомнился ряд загадочных смертей. В течение 18 лет компания теряла людей из-за предполагаемых сердечных приступов и раковых заболеваний, однако всех их мог убить серийный отравитель.

Сейчас подозреваемого допрашивают полицейские, но он всячески отрицает обвинения и не желает объяснять свои действия.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 16:21
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