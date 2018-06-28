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Алену Водонаеву испугал экспонат из секс-музея в Амстердаме

На канале экс-участницы телепроекта «Дом-2» Алены Водонаевой в YouTube появилась вторая часть влога из Амстердама, в которой она показала свою прогулку по самому масштабному секс-музею.

О том, что поклонникам можно посмотреть продолжения приключений девушка сообщила в социальной сети Instagram, опубликовав минутный ролик-трейлер, с самыми интересными моментами.

Алену Водонаеву испугал экспонат из секс-музея в Амстердаме

Судя по видео на YouTube, Алене и ее мужу Алексею Косинусу понравилось рассматривать всевозможные интерпретации половых органов музея. Особенно сильно Водонаеву заинтересовала стена, украшенная различными манекенами, среди которых были голые ягодицы с глазами.

Подойдя ближе, бывшая звезда телестройки хотела рассмотреть экспонат в деталях, однако он неожиданно зашевелился и даже моргнул, чем очень испугал ее.

Алену Водонаеву испугал экспонат из секс-музея в Амстердаме

Стоит отметить, что многим подписчикам девушки понравился новый влог из Амстердама, о чем они без стеснения принялись писать в комментариях.

«Бомба видео», «Мне понравилось! Класс!», «Круто! Живу в Амстердаме и ещё не была в музее секса, обязательно схожу! Спасибо, Алена, что показала мне мой город», «Ребята, влог бомбический!!! Спасибо вам!!! Ждем ещё!», «Алена,у вас шикарные видео! Очень весело и красиво! Ютюб ваш!», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:33
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