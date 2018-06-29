Google закрывает всем известные бренды DoubleClick и AdWords

Как подчеркнули разработчики поискового гиганта, объединения никаких услуг не будет, так же изменения не коснуться расценок. Сохранят и активность самих брендов AdWords и DoubleClick, но исключительно для рекламных технологий в направлении продаж, с ориентацией не в направлении крупных сайты. Поддерживаться будут и разработчики приложений.Теперь, название у основного рекламного инструмента будет - Google Ads, при этом его интерфейс как можно максимально автоматизируют и упростят. Охватит он функции поисковика Google, сервиса YouTube, а также возможности магазина приложений от Google Play и примерно 3 миллиона ресурсов партнерских программ.Для покупателей рекламного контента, программное обеспечение будет названо - Google Marketing Platform. Как дополнительный инструмент, скорее всего будет использоваться - Google Ads Manager.Следует отметить, что компания DoubleClick было приобретена IT-гигантом в 2008 году, при этом затрачено более 3 миллиардов долларов, а запуск сервиса AdWords стартовал в 2000 году.