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Google закрывает всем известные бренды DoubleClick и AdWords

Сообщения от компании Google указывают на приближения самого большого ребрендинга в ее истории. Действующие в настоящее время бренды AdWords и DoubleClick разработчик отправит на заслуженный покой, с целью оптимизации условий входа для потенциальных рекламодателей.

Как подчеркнули разработчики поискового гиганта, объединения никаких услуг не будет, так же изменения не коснуться расценок. Сохранят и активность самих брендов AdWords и DoubleClick, но исключительно для рекламных технологий в направлении продаж, с ориентацией не в направлении крупных сайты. Поддерживаться будут и разработчики приложений.
Google закрывает всем известные бренды DoubleClick и AdWords


Теперь, название у основного рекламного инструмента будет - Google Ads, при этом его интерфейс как можно максимально автоматизируют и упростят. Охватит он функции поисковика Google, сервиса YouTube, а также возможности магазина приложений от Google Play и примерно 3 миллиона ресурсов партнерских программ.

Для покупателей рекламного контента, программное обеспечение будет названо - Google Marketing Platform. Как дополнительный инструмент, скорее всего будет использоваться - Google Ads Manager.

Следует отметить, что компания DoubleClick было приобретена IT-гигантом в 2008 году, при этом затрачено более 3 миллиардов долларов, а запуск сервиса AdWords стартовал в 2000 году.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
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