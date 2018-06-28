Сестру Ольги Бузовой завалили поздравлениями с 30-летием

В микроблоге Бузовой-младшей появился пост, посвящённый её 30-летию. На опубликованной недавно фотографии сестра известной телеведущей изображена на балконе с букетом цветов в изящном распахнутом халате, оголяющем её стройную фигуру.В описании к посту Анна сообщила, что чувствует себя счастливой, а также считает, что в её 30 - жизнь только начинается. Многочисленные подписчики известной блогерши поспешили поздравить любимицу с юбилеем в комментариях, и пожелали ей здоровья, благополучия и счастья для её большой семьи.Некоторые фолловеры девушки в шутку написали, что жизнь по-настоящему начинается только в 50 лет, а потому до столь круглого юбилея Бузова-младшая будет чувствовать себя юной красавицей, не переживая о своём возрасте.