Юрий Дудь назвал суждения людей стереотипами, потому что девушки могут иметь интимные отношения с понравившимися мужчинами. Иностранцы имеют отличную физическую форму и могут стильно одеваться, а также в европейских странах мало привлекательных женщин. Кроме того, такие кавалеры достаточно обеспечены, чего нельзя сказать о соотечественниках. Журналисты “Сноб”, затронувшие данный вопрос, отметили, что русские мужчины могут быть наглыми или занудами, а также имеют вялый темперамент.Их коллега Платон Беседин жестко раскритиковал поведение россиянок, назвав их “паршивыми овцами”. Он подчеркнул, что сегодняшнее поколение не имеет понятия о морали и нравственности, но эти события являются результатом преклонения перед Западом во времена СССР. Пока споры продолжаются, а эксперты выяснили, что поляки заняли первое место и являются любителями флирта. После них места заняли бразильцы и аргентинцы, но самыми хладнокровными болельщиками оказались японцы и жители Южной Кореи.