Сексуальная революция на ЧМ-2018 вызвала дискуссию в обществе
Тесные отношения между гостями ЧМ-2018 и россиянками стали темой для обсуждения в Госдуме и СМИ. Сейчас сексуальная революция вызвала дискуссию в обществе, где многие люди считают, что такое поведение соотечественниц позорит страну.
Юрий Дудь назвал суждения людей стереотипами, потому что девушки могут иметь интимные отношения с понравившимися мужчинами. Иностранцы имеют отличную физическую форму и могут стильно одеваться, а также в европейских странах мало привлекательных женщин. Кроме того, такие кавалеры достаточно обеспечены, чего нельзя сказать о соотечественниках. Журналисты “Сноб”, затронувшие данный вопрос, отметили, что русские мужчины могут быть наглыми или занудами, а также имеют вялый темперамент.
Их коллега Платон Беседин жестко раскритиковал поведение россиянок, назвав их “паршивыми овцами”. Он подчеркнул, что сегодняшнее поколение не имеет понятия о морали и нравственности, но эти события являются результатом преклонения перед Западом во времена СССР. Пока споры продолжаются, а эксперты выяснили, что поляки заняли первое место и являются любителями флирта. После них места заняли бразильцы и аргентинцы, но самыми хладнокровными болельщиками оказались японцы и жители Южной Кореи.