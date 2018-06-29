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Как Олег Дерипаска выиграл суд у Романа Абрамовича

Крупный держатель акций компании UC Rusal Олег Дерипаска сумел выиграть суд у другого крупного акционера Романа Абрамовича по сделке по продаже акций корпорации «Норникель» структурам миллиордера Владимира Потанина.

Как Олег Дерипаска выиграл суд у Романа Абрамовича


Своим решением Высокий суд Лондона отменил сделку по продаже 2,1% акций по причине того, что подконтрольная Потанину компания не представляет собой независимого участника финансовой операции. Олегу Дерипаске не пришлось по вкусу решение Абрамовича продать 4% из 6,2% акций «Норникеля», и он подал иск в суд.

Поскольку судебное решение вынесено в пользу истца, «проданные» акции придется вернуть, так как сделка законной силы не имеет.
 
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Экономика
Добавил: Ирина Казаренкова Сегодня, 00:00
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