Как Олег Дерипаска выиграл суд у Романа Абрамовича

Своим решением Высокий суд Лондона отменил сделку по продаже 2,1% акций по причине того, что подконтрольная Потанину компания не представляет собой независимого участника финансовой операции. Олегу Дерипаске не пришлось по вкусу решение Абрамовича продать 4% из 6,2% акций «Норникеля», и он подал иск в суд.Поскольку судебное решение вынесено в пользу истца, «проданные» акции придется вернуть, так как сделка законной силы не имеет.