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Алена Водонаева ищет репетитора английского языка в Лос-Анджелесе

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева еще весной сообщила о том, что летом отправится вместе с сыном Богданом и мужем Алексеем Косинусом отдыхать в Лос-Анджелес.

А на днях стало известно о том, что в Америку супругу полетят уже через несколько дней, а потому девушка обратилась к своим подписчикам за помощью. В своем микроблоге она сообщила, что ее ребенок даже на отдыхе будет заниматься обучением, а потому ей необходим репетитор, который обязательно должен являться носителем английского языка.

Алена Водонаева ищет репетитора английского языка в Лос-Анджелесе

Алена уверена, что ежедневные трехчасовые уроки, пойдут ее сыну на пользу.

Стоит отметить, что мальчик уже имеет некоторые знания английского, поскольку каждый год его отправляют в детский языковой лагерь в Швейцарию, где он активно набирается знаний, общаясь с друзьями на их языке.

Что касается поста Водонаевой, то в подписчиках у нее оказалось немало тех, кто живет Лос-Анджелесе, а потому ей поступило множество предложений и рекомендаций репетиторов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:10
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