Алена Водонаева ищет репетитора английского языка в Лос-Анджелесе

А на днях стало известно о том, что в Америку супругу полетят уже через несколько дней, а потому девушка обратилась к своим подписчикам за помощью. В своем микроблоге она сообщила, что ее ребенок даже на отдыхе будет заниматься обучением, а потому ей необходим репетитор, который обязательно должен являться носителем английского языка.Алена уверена, что ежедневные трехчасовые уроки, пойдут ее сыну на пользу.Стоит отметить, что мальчик уже имеет некоторые знания английского, поскольку каждый год его отправляют в детский языковой лагерь в Швейцарию, где он активно набирается знаний, общаясь с друзьями на их языке.Что касается поста Водонаевой, то в подписчиках у нее оказалось немало тех, кто живет Лос-Анджелесе, а потому ей поступило множество предложений и рекомендаций репетиторов.