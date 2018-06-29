Pornhub нашел возможность просмотра порно глухими пользователями

Как следует из сообщений вице-президента компании Кори Прайса, при создание подобного инклюзивного контента, реализована одна из ключевых и перспективных целей Pornhub, причем сотрудники ресурса будут активно развивать данное направление и дальше. Все видео, сопровождаемое субтитрами, помечается на сайте специальным значком, состоящим из двух букв «С».Pornhub не исключает возможности создания, в ближайшем будущем, несколько видеороликов, которые будут предназначены и для людей со слабым зрением.Немногим ранее, Pornhub уже добавлял на сайт подборку, так называемых «видео описательного характера», только для незрячих, в данном случае идет наложение голоса поверх роликов, звуковое сопровождение описывает все события, которые происходят на экране.