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Pornhub нашел возможность просмотра порно глухими пользователями

Pornhub реализовал планы по запуску специального раздела, который предназначен для использования глухими и слабослышащими пользователями. Доступная библиотека уже содержит добавления, представленные составом из более тысячи наиболее популярных видео, которые сопровождаются вшитыми субтитрами на английском языке.

Как следует из сообщений вице-президента компании Кори Прайса, при создание подобного инклюзивного контента, реализована одна из ключевых и перспективных целей Pornhub, причем сотрудники ресурса будут активно развивать данное направление и дальше. Все видео, сопровождаемое субтитрами, помечается на сайте специальным значком, состоящим из двух букв «С».
Pornhub нашел возможность просмотра порно глухими пользователями


Pornhub не исключает возможности создания, в ближайшем будущем, несколько видеороликов, которые будут предназначены и для людей со слабым зрением.

Немногим ранее, Pornhub уже добавлял на сайт подборку, так называемых «видео описательного характера», только для незрячих, в данном случае идет наложение голоса поверх роликов, звуковое сопровождение описывает все события, которые происходят на экране.
 
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Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
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