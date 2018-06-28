Мужчина научился заказывать сны и управлять ими в реальной жизни

Необычные способности проявились после ночного сюжета о поисках долларов в лесу. Сначала он не обратил на него внимания, но потом смог выгодно купить машину по минимальной стоимости.Затем человек заметил, что может выходить в астрал и гулять по миру, но потом смог воплощать сценарии снов в жизни. Он видел, как покупает дорогое кафе в незнакомом городе, или наслаждается деликатесами, а дальше такие события начинают сбываться.